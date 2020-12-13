شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات التعليمية»: ضم المطرية التعليمي للعمل كمستشفى عزل لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن تشغيل مستشفي المطرية التعليمي بكامل طاقتها السريرية كمستشفى عزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعلاجهم طبقا لبروتوكول العلاج المعتمد بالوزارة وإجراء كافه الاجراءات الجراحيه والتداخليه ،وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان.

وقال السودة، إنه تم تخصيص قسم خاص لحجز الحالات المصابه من الأطقم الطبية، مشيرا إلى أن الهيئة خلال الموجة الأولى للجائحة شاركت بنحو 12 مستشفى من مستشفياتها للعمل كمستشفيات عزل كلي بكامل طاقتها ومع بدء الموجة الثانية تشارك حاليا بثلاث مستشفيات للعزل بصورة كلية لإستقبال مصابى فيروس كورونا.

من جانبه قال الدكتور وائل الدرندلى مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، بأن المستشفى تم تطويرها خلال الفترة الماضية برفع كفاءة الأقسام الداخلية وكذلك إحلال وتجديد الأجهزة الطبية كأجهزة الاشعات المقطعية والرنين وأجهزة المعامل وغيرها بأخرى متطورة لضمان دقة وسرعة النتائج، كما تم رفع كفاءة الجهاز الطبى بجميع أفراده من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والتى تتم لنقل وتبادل الخبرات من كوادر المستشفى إلى صغار الأطباء وحديثي التخرج لاستمرار تقديم خدمة طبية متميزة بالمستشفى.

وأضاف الدرندلى، أنه تم تجهيز الأقسام الداخلية بالمستشفى لإستقبال الحالات بطاقة 208 سرير وأقسام الرعاية المركزة بطاقة 43 سرير رعاية مركزة وعدد 15 جهاز تنفس صناعى كما تم تجهيز قسم لعزل أية إصابة بالفرق الطبية بطاقة 26 سرير و8 أسرة رعاية مركزة، وتم توفير كافة المستلزمات الطبية لعلاج المرضى وإجراء كافة التدخلات الجراحية حيث تتميز المستشفى بإجراء الجراحات الدقيقة كالقسطرة القلبية والمناظير وننفرد بأننا أول مستشفى حكومى قام بإجراء قسطرة مخية لمريض مصاب بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى.