شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تخصص رابطًا للاستعلام عن الرقم السرى لطلاب «أولى ثانوى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه استعداداً للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي المقرر عقدها الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠، فقد تم إرسال «كلمة المرور واسم المستخدم» للطالب على الإيميل المدرسي الخاص بـ office 365.
قالت الوزارة الطلاب، إن من لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني: https://moe-register.emis.gov.eg
وأكدت الوزارة أن الامتحان التدريبي يهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.
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