شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير مساعد السويس يشدد علي تفريغ صناديق النظافة اولا بأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس بجولة تفقدية بشوارع الأحياء بدأها بحي فيصل الأربعين والجناين والسويس لمتابعة أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق في مواعيدها المحددة، كذلك ازالة العشوائيات والاكشاك المخالفة بمنطقة العبور بنطاق حي الأربعين، وتم التأكيد على مسئولي القطاعات على مستوى الأحياء بتكثيف أعمال النظافة وكنس الشوارع وتفريغ صناديق القمامة أول بأول تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس . الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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