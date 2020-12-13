شكرا لقرائتكم خبر عن «التدوين من أجل السياحة»: السياحة الإفريقية فقدت 47 % خلال 5 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مبادرة«التدوين من أجل السياحة» احدي مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تنشيط حركة السياحة، عن أن قارة إفريقيا فقدت 47% من حجم الحركة الوافد لها خلال الفترة من يناير إلى مايو خلال العام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

و قالت د. راندا العداوي مؤسسة «مبادرة التدوين من أجل السياحة»، أن عودة انتعاش القطاع السياحي محليا وعالميا لن يكون قبل نهاية عام 2021، موضحة أن الأمر مرتبط بمعدلات الإصابة وتعميم لقاح فيروس كورونا المستجد، ليكونا المعياران لاستقرار حركة قطاعي السياحة والطيران .

أضافت مؤسسة «مبادرة التدوين من أجل السياحة» في تصريحات صحفية، اليوم الأحد أن السياحة الإفريقية في الفترة الراهنة تحتاج إلى مزيد من التكاتف، لتخفيف الآثار الاقتصادية التي أثرت سلبا على الشركات الصغيرة والناشئة والكبرى، موضحة أن إفريقيا فقدت حركة سياحية -13% من يناير إلى مارس 2020، ومن يناير حتى مايو 2020 نسبة 47% من العام الماضي.

كما تابعت أن سبب التراجع هو الخوف من الإصابة بـ «كوفيد -19»، موضحة أن الأزمة صحية وليست سياحية، مما يضعنا أمام تحدي صعب .

و دعت إلى تشكيل نموذج «اتحاد سياحيي إفريقي الكتروني»، بقيادة مصر، لوضع حلول إبداعية ومتنوعة لمواجهة الأزمة، وتقسيم بؤر الإصابات بالأرقام عبر انفوجراف يومي يوضح الحقائق.أوضحت أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تمثل السياحة فيها أكثر من 50٪ من صادرات الخدمات وحوالي9٪ من إجمالي الصادرات، متسائلة فكيف لقطاع اقتصادي ضخم ألا يواكب سرعة التطور التكنولوجي وإدارة الأزمات السياحية الإفريقية عبر اتحاد الكتروني خاصة في ظل الأزمة المؤخرة التي قيدت حركة الطيران الدولي.

و ألمحت «العداوي» إلى، احتياج القطاع السياحي الإفريقي إلى بنك للأفكار مقسمة ما بين الترويج والترفية والاقتصاد وأدارة الأزمات والموارد، مؤكدة دون التخطيط والتفكير العلمي والتكنولوجي، لن يطمح سوق السياحة الإفريقية الحصول على المزيد من شريحة السياحة العالمية والتي تقدر بقرابة 1.1 مليار سائح دولي العام الماضي .