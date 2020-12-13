شكرا لقرائتكم خبر عن بمليار يورو.. «نقل النواب» توافق على قرض إنشاء قطار العاصمة الإدارية «مونورويل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على اتفاقية تسهيل قرض بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفته المنظم الرئيسى المفوض للأولى ومؤسسات مالية أخرى محددة بصفتهم المفوضون الأصليون بمبلغ مليار و885 مليون و630 الف يورو، والخاصة بإنشاء خط قطار مونورويل «العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر».

قال النائب رزق راغب ضي الله، وكيل لجنة النقل، الذي ترأس الاجتماع، إن أعضاء مجلس النواب يثمنون المشروع، ويطالبون بتنفيذه بأسرع ما يمكن، مضيفا :«لابد من أن يتولد لدى الأعضاء الاطمئنان الكافي حول كيفية سداد القرض دون تحمل الدولة أي اعباء وكذلك مع مراعاة عدم تحمل المواطن المصري أي أعباء مالية»، مطالبا أعضاء اللجنة بموافاة اللجنة بدراسة الجدوى كاملة وكيفية العمل على سداد قيمة القرض وكذلك عقود الإنشاء وتعهد الهيئة القومية للأنفاق بسداد قيمته.

«ضيف الله» رفع الاجتماع لمدة ساعة من أجل موافاة وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، اللجنة بدراسة الجدوى الخاصة بمشروعي قطار العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر، خلال ساعة قبل استئناف الاجتماع مرة أخرى، وقامت الوزارة بإرسال الدراسة للجنة عن طريق تطبيق «واتس اب»، وبعد الاطلاع عليها وافقت اللجنة على الاتفاقية.