شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تشارك بورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، في ورشة العمل السنوية التي نظمتها هيئة فولبرايت للقيادات الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث التي أقيمت في الفترة من ١٠- ١٢ ديسمبر الجاري بمدينة الغردقة، بمشاركة ١٢ رئيس جامعة، و١٢ نائب رئيس جامعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، بحضور الدكتور براين دارمودي، الرئيس التنفيذي لاتحاد المدن البحثية للجامعات بالولايات المتحدة الامريكية، وأعضاء مكتب هيئة فولبرايت.

وقال رئيس جامعة أسوان إن ورشة العمل ضمت العديد من قيادات التعليم العالي في مصر، وتناولت مناقشة أنظمة التعليم الجامعي ونظام التعليم الإلكتروني، ووسائله الحديثة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وكيفية التغلب على المعوقات التي تواجه تطبيقه، وأيضًا تم مناقشة أهداف وخطط الجامعات الأهلية الجديدة والبرامج التعليمية المقترح تنفيذها في الجامعات الأهلية.

وأضاف «غلاب» أن هذه المشاركة تأتي في إطار التعاون المستمر والمتبادل بين جامعة أسوان وهيئة فولبرايت والهيئات العلمية الدولية لخلق فرص أفضل ومنح علمية لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين في كل التخصصات المختلفة بالجامعة والعمل على فتح مجالات بحثية تساهم في تعظم قيمة البحث العلمى بجامعة أسوان التي حققت العديد من المراكز المتقدمة في التصنيفات الدولية.