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شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه العدوة» يكرم المحالين للمعاش تحت شعار «يوم الوفاء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم فرع مياه الشرب والصرف الصحي بمركز العدوة، شمال المنيا، المحالين للمعاش، بإقامة احتفالية كبيرة، شارك فيها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات العمل التنفيذي والسياسي والشعبي والنقابي.
قدم فرع الشركة الهدايا التذكارية، وشهادات التقدير، للمحالين للمعاش.
قال المهندس محمد عبدالمجيد، رئيس الفرع، إن حفل التكريم ضمن برنامج الاهتمام بالموارد البشرية، ويتم عقدة كل فتره زمنية، كما يتم إقامة حفرات التكريم للمتميزين في أداء مهام عملهم.
حفل الحفل النائب محمد بد الحفيظ، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور زين الأطناوي، عضو مجلس الشيوخ، والقائم بأعمال أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وإيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد الجديد.
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