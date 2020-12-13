شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 627 ألف و130 مواطنًا ضمن مبادرة الكشف المبكر للأمراض المزمنة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في مبادرة الكشف المبكر لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، وأيضًا المرحلة العمرية من سن 18 إلى 40 عامًا من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات لـ627 ألف 130 مواطنًا ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي «بنسبة 106.1% من إجمالي المستهدف المقدر بــ591 ألف و290 مواطنا»، مشيرًا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل: التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي يعرضه وكيل وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، لمتابعة سير العمل في المبادرة التي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال من فرق مؤهلة ومدربة من القطاع الطبي، بالإضافة إلى فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب والبنوك والجهات الحكومية والمساجد والكنائس والنوادي، بجانب القوافل العلاجية.