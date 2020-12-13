شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» بكفر الشيخ تعلن عن فتح باب الترشح انتخابات برلمان الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، أول أيام التقديم لإنتخابات برلمان الشباب إلكترونيًا، وتستمر حتى يوم الخميس القادم 17 ديسمبر الجاري.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع بدء فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب «إلكترونيا» تحت شعار «كن قيادياً.. كن مؤثراً» كنموذج لمحاكاة مجلس النواب، ونماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيًا مهما بشكل يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن العملية الانتخابية تتم بنظاميها الفردي والقائمة، حيث أن عدد مقاعد الفردي «33» مقعدا بينما مقاعد القائمة «35» مقعدا وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعي مكون من دوري انعقاد لعامين، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

وأوضح محروس، أنه سيتم إعداد شاشات إلكترونية للعملية الانتخابية متضمنه المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة، وتم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية للفردى ودائرة واحدة للقائمة، كذا تتم عملية التصويت الإلكترونى خلال يومى 3و4 يناير المقبل، بالإضافة إلى تدريب مسئولي برلمان الشباب بالمديريات على كيفية التصويت الإلكتروني من خلال اتمام العملية الانتخابية وأوراق الترشح والطعون الانتخابية والدعاية الانتخابية وكيفية الادلاء بالأصوات من خلال توجه المشاركين ممن لهم حق التصويت إلى المقرات الانتخابية بكل دائرة للأدلاء بأصواتهم إلكترونيًا.

يذكر أن تم فتح طلبات الترشح اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى الخميس 17 ديسمبر 2020 من العاشرة صباحًا وحتى الثانية مساء بمقر إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة، وتم وضع شروطًا للترشح منها يجوز الترشح على مقعد واحد فقط فردي أو قائمة ولا يجوز الجمع بينهما، لا يتم قبول أوراق الترشح إلا من خلال المرشح نفسه وبحضوره سواء مرشح فردي أو قائمة، وذلك طبقا للمستندات المطلوبة.