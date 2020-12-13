شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعلن توصيل الغاز لـ2634 مشترك خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه تلقى تقريراً من شركة وادي النيل للغاز، بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي تضمن الإشارة إلى استمرار الزيادة في توصيل خدمة الغاز الطبيعي للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.

وقال محافظ بني سويف إنه تم خلال أكتوبر 2020 توصيل الخدمة لعدد 2634 عميلًا منزليًا جديداً، ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة إلى 187 ألف و104 مشترك، بمتوسط استهلاك يقدر بــ 360 متر مكعب من الغازللأسرة الواحدة سنوياً.

كما أشار التقرير إلى أنه تُجرى حاليا أعمال توصيل الغاز إلى لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة شرق النيل.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية متابعة ملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي، والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة «حياة كريمة».