شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصرف تشن حملة لتنفيذ 8 قرارات إزالة وتعدى على مصرف بكفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ، التابعة لهيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، الالأحد، حملة مكبرة لتنفيذ 8 قرارات إزالة وتعدى على تغطية مصرف سكة شباس العمومى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المخالفات التى تم إزالتها تضمنت 7 أكشاك على تغطية المصرف بطول 4×5 متر، وتشوين من الرمل والزلط بطول 10×3 متر على تغطية مصرف سكة شباس البر الايسر ك 1.700.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أى ازدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدى وإزالة كافة التعديات فى مهدها.

وأكد عبد العاطى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها، كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المصارف والمحطات المقامة عليها للتعامل مع أى مواقف طارئة.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى، اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.