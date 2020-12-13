شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم مسابقة للطالب المثالى 22 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التى تساهم فى تنمية مواهب وقدرات الطلاب لتعميق مفاهيم المثالية لديهم، وتشجيع مفهوم المنافسة الإيجابية بينهم.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن الطلاب يتنافسون فى المسابقة على العديد من المهارات منها اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية، والمظهر والشخصية، والمعلومات العامة، والمهارات، والدورات التدريبية والسيرة الذاتية الشخصية، واللقاءات الطلابية داخليًا وخارجيًا، ويقوم بتحكيم المسابقة عددًا من أعضاء هيئة التدريس بالكليات المتخصصة ويرأس لجنة التحكيم الدكتور محمد الدسوقى الأستاذ بكلية التربية.

وتعقد فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين جامعة حلوان تحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، عصام زكى مدير إدارة النشاط الاجتماعى، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020 بمقر مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى.