السكة الحديد تجرى تعديلات على مواعيد بعض قطارات خطوط الوجهين القبلى والبحرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لتعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الهيئة كالتالى:
- اعتبارا من يوم 15/12/2020 سيتم تعديل تركيب قطارى 188 / 187 أكسبرس القاهرة /السد العالى والعكس كجدوله الحالى بالتركيب لعدد 12 عربه روسى بدلا من المميزة بحيث يقوم من:
القاهرة الساعة 6:00 مساءا يصل اسوان الساعة 10:30 صباحًا، ويصل السد العالى الساعة 11:20 صباحا.
ومن السد العالى يوم 16/12/2020 الساعة 5:20 مساءًا ومن أسوان 6:30 مساءا يصل القاهرة 10:45 صباحا.
اعتبارا من يوم 18/12/2020 سيتم تعديل تركيب قطارات أرقام 345 و 382 و391 و 394 ركاب الزقازيق المنصورة القاهرة الليمون (خط الشرق) والعكس بعربات مميزة كالتالى :
- قطار 345 (الزقازيق-المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من الزقازيق ألساعة 5:40 فجرا .
- قطار 382 (المنصورة-القاهرة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من الزقازيق الساعة 10:40 صباحا.
- قطار 391 (القاهرة-المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من القاهرة الساعة 4:35 عصرا.
- قطار 394 (المنصورة-الزقازيق) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:25 مساءا.
تعديل تركيب قطارات أرقام 47/54/56/67/66 على خط ركاب (طنطا - المنصورة - دمياط) والعكس كالتالى :
- قطار 47 (طنطا - دمياط) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:00 فجرآ .
- قطار 54 (دمياط - المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من دمياط الساعة 11:50 صباحا .
- قطار 56 (المنصورة - طنطا) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 2:20 ظهرا.
- قطار 67 (طنطا - المنصورة) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من طنطا الساعة 5:25 عصرا.
قطار 66 (المنصورة - طنطا) من عربات ركاب مطورة لعربات مميزه بحيث يقوم من المنصورة الساعة 10:00 مساءا.
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