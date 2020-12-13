شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يكرم وزير الأوقاف لجهوده فى مواجهة الفكر المتطرف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي، وممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا من أهمها التعاون في مكافحة الفكر المتطرف .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم الاتفاق على العمل المشترك في مجال التثقيف وبناء الوعي , وخلال اللقاء أطلع معالي وزير الأوقاف رئيس البرلمان العربي على جهود الوزارة في مجال النشر وأهداه نسخًا من أحدث إصدارات الوزارة في مقدمتها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير .

وأهدى رئيس البرلمان العربي لوزير الأوقاف درع البرلمان العربي تقديرًا لجهوده في مواجهة الفكر المتطرف .