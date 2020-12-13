شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ورئيس جهاز التعمير يطلقان إشارة بدء تنفيذ أعمال توسعة كوبرى ترسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى بدء تنفيذ أعمال توسعة كوبرى ترسا وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق لاستكمال مسار محور محمد أنور السادات الموازى لشارع الأهرام لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة فى حال القيام بإجراء غلق كلى وجزئى لبعض القطاعات بشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق .

وأكد راشد، خلال الجولة التفقدية بأن أعمال التوسعة لذلك القطاع تشمل إزالة حوالى 8 باكيات من الجزء العلوى لجسم كوبرى ترسا وإنشاء مطلعا بديلاً عنه موازى لجسم الكوبرى ليستخدم كمحور مرورى رابط للقادم من شارع ترسا ومتوجه إلى شارع خاتم المرسلين وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة مشيراً بأن أعمال التوسعة من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين حيث سيتم تكثيف المجهودات لسرعة إنهاءها.

وأشار راشد بأنه تم وضع رؤية حضارية بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية بالمحافظة لحل الإختناقات المرورية التى تعانى منها عدداً من القطاعات حيث يجرى حالياً تطوير محاور " ترسا والمريوطية والمحولات والمنصورية والنيل والسودان " بالإضافة إلى رصف وتطوير عدد من الطرق والشوارع الموازية لشارع الأهرام والشوارع الرابطة بين شارع فيصل والأهرام .

كما تفقد محافظ الجيزة شوارع الشمس والربيع بالرماية و عمرو بن العاص ومنشاه البكارى وكفر طهرمس موجهاً حى الهرم و مديرية الطرق برصف وتطوير شارعى الشمس والربيع ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بهم لاستغلالهم كشريان مرورى لاستيعاب حجم الحركة المرورية القادمة من الطريق الصحراوى وطريق الفيوم ومتجهاً لشارع الملك فيصل مع تدعيمهم بخدمات مرورية لتسير الحركة المرورية به

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر القائم بين المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بما يعود بالنفع على المواطنين لافتاً أنه جارى دراسة إمكانية إنشاء كوبرى معدنى لربط شارع الملك فيصل بمحور محمد أنور السادات من خلال شوارع المحولات والمطبعة مما يساهم فى تسهيل الحركة المرورية دون اللجوء إلى استخدام شارع الأهرام وذلك للمتجه لشوارع خاتم المرسلين ومحور ترعة الزمر وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المحاور المرورية الجديدة

بالإضافة إلى أنه سيتم دراسة إمكانية تطوير وتوسعه شارع عمرو بن العاص كمحور عرضى لربطه بطريق المنشية وكفر طهرمس والطريق الدائرى عن طريق إنشاء مطالع ومنازل للطريق الدائرى ما سيساهم فى تفتيت الكثافات المرورية بشارع فيصل وتخفيف الضغط على وصله الطريق الدائرى بالمريوطية.



