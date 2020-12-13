شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة مرورية بمحور المشير طنطاوى المتجه من وإلى القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من السيولة المرورية، أمام السيارات، أعلى محور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة اليوم الأحد، في الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما سادت حالة من السيولة المرورية في الطريق العكسي المتجه إلى القاهرة الجديدة.

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، انسيابا في حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية، وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وانتظمت الحالة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، في الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حيث تستمر السيولة المرورية بطول الكوبري من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته في مخارج الدقي والمهندسين، وأيضا في الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبرى سيولة في بعض المناطق به، وتحديدا أعلى منطقتي التحرير ورمسيس، حيث انتظمت حركة السيارات في الكوبرى.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وتواجدت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.