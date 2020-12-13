شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن سداد مديونية مدينة زويل بقيمة 3.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع قدم الوزير الشكر باسم مجلس أمناء المدينة والعاملين بها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للدعم الذى تم تقديمه للمدينة خلال الفترة الماضية، معلنا تمكن الوزارة من تحقيق سداد كامل مديونية المدينة لجميع الجهات الخارجية، والتى تصل لحوالى 3.5 مليار جنيه، بدعم الدولة المصرية والحكومة المصرية.

وأكد الوزير على أن مدينة زويل هى مشروع وطنى علمى طموح لخدمة أهداف التعليم والبحث العلمى المصرية وأن إمكانيات المدينة ومعاملها المتميزة تمثل إضافة للمؤسسات البحثية المصرية، مشيرا لتحقيق التعاون فى الأبحاث بين المدينة وغيرها من الجهات البحثية التابعة للدولة والإفادة منها لخدمة الباحثين بمختلف الجهات لتحقيق نتائج علمية متميزة.

وأعلن الوزير فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، توفير فرص للباحثين المصريين بالجهات البحثية التابعة للدولة سواء بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية إلى المدينة كمبتعثين ضمن خطة الابتعاث الخاصة بالوزارة .

وقرر الاجتماع، فتح باب الترشح لمنصب الرئيس التنفيذى للمدينة بعد تعديل بعض الشروط، حيث تم إلغاء شرط السن لتوفير الفرص لأكبر عدد من الكفاءات للترشح واختيار الأفضل مؤكدا على تطوير الإدارة الجديدة للمدينة وبرامجها الدراسية وتحقيق الهدف منها كصرح تعليمى متميز ومساعدتها فى القيام بدورها فى توفير فرص تعليم للطلاب المتميزين علميا.

كما أكد الوزير على استكمال أعمال تجهيز المبانى الخاصة بالمدينة خلال المرحلة القادمة، وبحث الاجتماع إنشاء كلية لإدارة الأعمال بالمدينة.

وعلى هامش الاجتماع قدم د. عبد الغفار وأعضاء المجلس خالص تعازيهم لفقدان عضوين مهمين من أعضاء مجلس المدينة ساهما فى خدمتها وهما اللواء الراحل محمد العصار وزير الإنتاج الحربى السابق، ود. جون طوماس الأستاذ بجامعة كامبريدج.

وقدم أيضا الشكر إلى الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذى للمدينة لدوره فى دعم المدينة و التغلب على العقبات التى تقابلها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.