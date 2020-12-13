شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يضع حجر الأساس لدار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه السيد حسنين، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام، بوضع حجر الأساس لمبنى دار الرعاية المتكاملة للأيتام «بنين» بحي العبور بالعريش.

وأكد المحافظ أن المبنى الجديد على مساحة ١٦٨ متر مربع «12*14» ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأرضي مكاتب إدارية، ويضم الطابق الثاني عدد ٣ غرف وغرفة للنشاط وصالة استقبال ومطبخ و٣ دورات مياه، وذلك بتكلفة تبلغ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.

أضاف المحافظ، أن تكلفة إنشاء المبنى تبرع بها رجال الأعمال.. مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال بشمال سيناء في خدمة المجتمع المحلي ورعاية الأيتام.

من جانبه أشار المهندس السيد محمد حسنين، رئيس مجلس إدارة تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام، أن الدار تتبع الجمعية وهى الوحيدة على مستوى المحافظة، وتخدم عدد 31 طفلا وطفلة من كريمي النسب«18 ولد-13 بنت»، حيث تقدم لهم الدار رعاية مكثفة ودائمة على مدار الـ24 ساعة يوميًا،شاملة التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها.

وأشارت انتصار عطية السيد مديرة الجمعية، إلى الإهتمام الكبير بأطفال دار الرعاية المتكاملة عن طريق عدد 12 مشرفة وأم بديلة، وأنه يتم فصل البنين عن البنات وتخصيص حجرات مناسبة لكل منهم، علاوة على المطابخ المجهزة للوجبات والمطعم لتناول الوجبات تحت إشراف المتخصصين.

من جانبهما أكد عزيز مطر ورحمي بكير، عضوي مجلس النواب، عن دعمهما الكامل للدار، وتقديم أوجه الدعم المتنوعة للأطفال الأيتام بالدار..مؤكدين على تعاونهم التام مع محافظ شمال سيناء والجهاز التنفيذي من أجل صالح المواطن السيناوي.

وثمن عضوي مجلس النواب الجهود التي يقوم بها محافظ شمال سيناء والجهاز التنفيذي من أجل المواطن السيناوي، وتقديم الخدمات المتنوعة له في شتى القطاعات.

حضر وضع حجر الأساس كلا من على غيط، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، محمد رضوان، مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، رحمي بكير، عزيز مطر، عضوي مجلس النواب،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالعريش.