شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 منشأة تجارية وإنذار 5 لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بإشراف العميد طارق لطفي رئيس المدينة على مدار أسبوع حملات تفتيشية على المحلات والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. واستهدفت الحملة المرور على أكثر من ٢٥ منشأة تجارية وتم تحرير ٩ محاضر صحية واعدام ٢١ كيلو اغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي. وأوصت الحملة بإغلاق ١١ منشأة تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعملها بدون ترخيص وتوجيه 5 إنذارات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية. وشملت الحملة مناطق مختلفة بحي غرب والصداقة الجديدة تحت إشراف نواب رئيس المدينة ومسؤولي رخص المحلات بالوحدة وشؤون البيئة ومكتب الصحة باسوان وتفتيش الاغذية وشرطة المرافق .

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