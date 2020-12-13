شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجهودات الأجهزة التنفيذية بمركزي صان الحجر وديرب نجم خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، الجهود والأنشطة المبذولة بشكل يومي لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

ووجه المحافظ بضرورة المرور الميدانى بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة، من خلال متابعة رفع كفاءة الشوارع ورصفها، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، وتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، فضلاً عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه خلال الفترة من يناير الماضي حتى ديسمبر الجاري، قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة صان الحجر بشن حملات نظافة يومية على مدار الورديات الثلاثة بنطاق المدينة، ويتم من خلالها رفع ١٢ طنًا قمامة يوميًا بإجمالي ٤٣٢٠ طنًا خلال العام، للحفاط على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين، كما تم تنفيذ حملات لإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنطاق المدينة خلال العام الجاري، وتم إزالة ٦٧ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٩٠٠٠ آلاف متر، وتنفيذ إزالة لعدد ٣٥ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٣٠٠٠ آلاف مترًا، وتم تطبيق القانون على المخالفين، وللإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ مشروعات استكمال تغطية مروى ري المسلمية، واستكمال مبنى وحدة مرور صان الحجر، فضلا عن توريد مهمات إنارة عامة بتكلفة إجمالية ٣ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، كما قامت الأجهزة التنفيذية بشن عدة حملات على المقاهي، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، وتم ضبط ١٠ مقاهي مخالفة، ومصادرة ١٣ شيشة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتقوم الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بحملات يومية لأعمال النظافة العامة، وتم شن ١٠٠٠ حملة نظافة خلال العام، لرفع القمامة يوميًا من المركز والوحدات المحلية التابعة له، بإجمالي 36 ألف طن قمامة في العام تقريبًا، كما قامت رئاسة المركز بإزالة ١٣٣٧ حالة تعدي أراضي أملاك الدولة والأرض الزراعية، بمساحة ٤٦ فدان و١٣ قيراط و١٩سهم وتم تطبيق القانون على المخالفين، فضلا عن غلق 7 مقاهي، وتم مصادرة وإعدام الشيش بالمدفن الوسيط لعدد 30 شيشة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم الإنتهاء من إنشاء مدرسة منشأة كشك الإبتدائية المشتركة جزئي ٩ فصول، وبتكلفة ٣ مليون و٨٠٠ ألف جنيه، وتم الإنتهاء من مدرسة حصة الرهبان الإبتدائية توسع ٥ فصول بتكلفة ٢ مليون و٧٠٠ ألف جنيه، ومدرسة القطايع للتعليم الأساسي إحلال كلي ١١فصل بتكلفة ٥ مليون و٦٠٠ ألف جنيه، ومدرسة ديرب نجم الثانوية التجارية بنين جزئي ٣١ فصل بتكلفة ٨ مليون و٤٠٠ ألف جنيه،، بالإضافة إلى رصف طريق النقطة الثابتة ميت أبوعربي بطول ٣ كيلو متر بتكلفة ٣ مليون و٧٣٠ ألف جنيهًا.

وقامت رئاسة المركز بشراء مهمات إنارة للمدينة والوحدات المحلية التابعه لها، منها إنارة طريق جميزة بني عمرو، والمناحريت من النقطة الثابتة حتى كوبري العرب على مصرف بحر صفط، بواقع ٩ أعمدة، بالإضافة إلى إنارة طريق طحا المرج عوده سالم وصولاً إلى عزبة أبوسند، بواقع ١٦ عامود إنارة، وإنارة طريق أبومتنا ميت أبوالعربي بواقع ٤٥ عامود بتكلفة ٨٢ ألف جنيهًا، وذلك لرفع كفاءة الإنارة للشوارع والطرق الرئيسية.