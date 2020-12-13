شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 8 معلمين إلى التحقيق بالشؤون القانونية وإخلاء إداري لآخر في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر أيمن الكاشف، مدير إدارة ناصر التعليمية شمال بني سويف، الأحد، إحالة إدارة مدرسة محمد أنور السادات بقرية بهبشين، إلى التحقيق بالشؤون القانونية في الإدارة، على خلفية عدم قيادة العملية التعليمية داخل المدرسة بالشكل المطلوب، كما قرر إحالة 8 معلمين إلى التحقيق بالشؤون القانونية، وإخلاء إداري لمعلم إلى ديوان عام الإدارة، لحين الانتهاء من التحقيق، كذلك إحالة كل لجان المتابعة التي تابعت المدرسة منذ بدء الدراسة، وحتى اليوم إلى التحقيق.

وفاجئ مدير إدارة ناصر التعليمية ببني سويف، مدرسة محمد أنور السادات الابتدائية لمتابعة سير العملية، وجداول التشغيل للمكتبة والمعامل ومتابعة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، يرافقه جمعة يحيى بيومي، مدير التعليم الإبتدائي بالإدارة، وأشرف عبدالعليم، مدير التنسيق.

وتلاحظ خلال الزيارة، ترك بعض المعلمين لليوم الدراسي قبل مواعيد الإنصراف الرسمي، وترك بعض الفصول بدون تدريس مادة اللغة الإنجليزية.

وأكد «الكاشف» عن أنه لا تهاون في التقاعس في حق الطالب ومستواه التعليمي لأنه الهدف الأساسي في العملية التعليمية.