شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة التضامن: «وعي» برنامج للتنمية المجتمعية يركز على أسر «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج وعي للتنمية المجتمعية هو برنامج لتوعية الأسر وخاصة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، ويساهم البرنامج في عدد من المشروعات والتوعية بها لخدمة الأسرة والمجتمع.

وأضافت مستشار وزيرة التضامن في حوارها مع برنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، من تقديم أسامة سرايا، إن وزارة التضامن لديها قاعدة بيانات قوية لكل الأسر التابعة لبرنامج تكافل وكرامة، وهم حوالي 3.5 مليون أسرة، ويبدأ برنامج التوعية بالقرى من خلال الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، وعددهم حوالي 6000 مكلفة، وتبدأ كل منهن في زيارة الأسر وتوعيتهم بالقضايا التي تتعلق بحالتهم الاجتماعية وطبيعة حياتهم.

وأضافت إن هناك أيضًا برنامج فرصة، وهو المحور الأساسي لضبط النمو السكاني ويعمل على التمكين الاقتصادي من خلال عمل مشروعات للسيدات من سن 18 إلى 35 سنة، وهن حوالي مليون سيدة، وحوالي مليوني سيدة سيتم تدريبهن على الحرف لمساعدة نفسها وأسرتها.