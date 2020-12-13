شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة المنيا» تعقد ندوه حول كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يقيم فرع ثقافة المنيا، بالتعاون مع الجمعية المصرية للباحثين العلميين وقطاع التدريب الضريبي «دخل» بمصلحة الضرائب المصرية، الثلاثاء المقبل، ندوة لكيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، وذلك الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة المحاضرات بقصر ثقافة المنيا.
وطالب خالد إسماعيل، مدير ثقافة المنيا، المدعوين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والتعقيم والتطهير.
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