شكرا لقرائتكم خبر عن أخر أخبار الطقس.. فيديو تفاعلى لهيئة الأرصاد يكشف حالة الجو حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت هيئة الأرصاد الجوية، فيديو تفاعلى حول توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبل، وكشف هيئة الأرصاد الجوية من خلال هذا الفيديو عن أخبار الطقس حتى الجمعة المقبل .

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يسود طقس حار على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.