شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية المحلية يمول 1585 مشروعا باستثمارات 17.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، موافقة وزارة المالية على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين فى القرى خلال الفترة الحالية للاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

وقال شعراوى في بيان اليوم، إنه تم استنفاذ مبلغ 15 مليون جنيه ميزانية الصندوق خلال العام المالى الحالى فى الفترة من الأول من يوليو 2020 وحتى 30 نوفمبر 2020، لافتاً إلى أن وزارة المالية وافقت على إتاحة مبلغ 15.8 مليون جنيه من متحصلات وايرادات الصندوق حتى يتمكن من تنفيذ أهدافه الاجتماعية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين بالقرى.

وكشف شعراوى عن مخاطبة وزارة التنمية المحلية لوزارة المالية لطلب زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين فى القرى خاصة الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبالغ التى يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق .

وأشار شعراوى، إلى أن هذه الزيادة المالية ستسهم فى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات، بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن الصندوق أحد أذرع الوزارة التى تساعد فى دعم التنمية الاقتصادية فى القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة فى زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.

وقال شعراوى، إن صندوق التنمية المحلية قد وافق حتى 30 نوفمبر الماضى على تمويل 1585 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر بإجمالى قروض 14.8 مليون جنيه وبجملة استثمارات بلغت 17.8 مليون جنيه وتنوعت مشروعات الصندوق خلال تلك الفترة فى الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته .

وأوضح شعراوى، أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق حتى 30 نوفمبر الماضى فى تمويل المشروعات حيث نفذت 303 مشروعاً باستثمارات 4 ملايين جنيه، يليها محافظة المنيا بعدد مشروعات بلغ 258 مشروعاً بإجمالى استثمارات 2.2 مليون جنيه، والغربية بـ217 مشروعاً باستثمارات 1.9 مليون جنيه، ومحافظة سوهاج بـ213 مشروعاً باستثمارات 1.7 مليون جنيه ويليها محافظة الشرقية بـ135 مشروعاً باستثمارات 1.6 مليون جنيه .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دور الصندوق الهام والحيوى فى دعم المرأة المعيلة خاصة فى الريف والقرى الأكثر احتياجاً حيث بلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة من الصندوق حتى 30 نوفمبر الماضى حوالى 69.9%.