"استغلوا الفرصة".. رسالة جديدة من محافظ القاهرة لمواطني العاصمة بشأن التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على المواطنين ممن ينطبق عليهم قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء قبل 31 ديسمبر 2020، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، واستغلال مد مهلة السداد التي أقرها مجلس الوزراء تسهيلا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.

وأعلن عبدالعال، الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية لمنع التزاحم والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم.

وأفاد أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء المحافظة للوقوف على سير العمل في ملف التصالح مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي.