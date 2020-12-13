تأجيل نظر طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك لآخر الجلسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أرجأت محكمة القضاء الإداري، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة بحل النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي إلى آخر الجلسة بعد انتهاء المحكمة من نظر القضايا المتداولة.

ومن المقرر أيضا أن تنظر محكمة القضاء الإداري بذات الجلسة الطعن المقام من هاني زادة عضو مجلس الزمالك السابق على القرار ذاته حيث كان قد سبق باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في إقامة طعنه، وحددت المحكمة جلسة واحدة لنظر جميع الطعون لإقامتها على نفس القرار وبذات الطلبات.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادى الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.