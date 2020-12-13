شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس بسبب التقلبات الجوية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الحالية نهاية فصل الخريف على أن يبدأ فصل الشتاء يوم 21 من شهر ديسمبر الجاري.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» مع الإعلامية رشا مجدي على قناة «صدى البلد»، أن هناك حالة من التقلبات الجوية تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى الأربعاء المقبل، بينما اليوم سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أن تكون القاهرة 27 درجة.

وتابعت أن ارتفاع درجة الحرارة اليوم سيكون مؤقت، لذلك لابد من توخي الحذر وعدم الانخداع فيه بتخفيف الملابس، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية، خاصة وأنه بداية من غدًا الإثنين ستنخفض درجات الحرارة وتعود للمعدلات الطبيعة، وتواصل الانخفاض على مدار الأيام المقبلة لتصل إلى 19 درجة يومي الأربعاء والخميس.

واستكملت إيمان شاكر، أنه أثناء الليل تنخفض درجات الحرارة 10 درجات تقريبًا عن الصباح، وهو ما يعني أن الطقس يكون باردًا، بينما سيكون هناك نشاط رياح وأتربة بداية من اليوم على بعض المناطق بالسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، على أن يستمر على مدار اليومين المقبلين.

واختتمت تصريحاتها، أنه بداية من اليوم سيكون هناك فرصة لسقوط الأمطار من خفيف لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، على أن تزيد من متوسطة لغزيرة غدًا، ومتوسطة على الوجه البحري وتستمر حتى الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن يوم الأربعاء المقبل هناك فرص أيضًا لسقوط أمطار على القاهرة.