شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: تنفيذ تدريب عملي على مواجهة خطر تسرب غاز الكلور بالمحطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والعضو المنتدب، أن الإدارة العامة للتدريب بالشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة نفذتا تدريبًا عمليًا على مواجهة خطر تسرب غاز الكلور بالمحطات وسبل التعامل مع هذا الخطر، وذلك للعمل على رفع كفاءة العاملين بالشركة وتنفيذ تدريبات عملية لمواجهة المخاطر والأزمات.

وأضاف «الشهاوي» أن هذا التدريب شمل فرعي مغاغة وديرمواس، وأنه سيتم تنفيذه بكل فروع الشركة.

وأكد «الشهاوي» أن الشركة مستمرة في تنفيذ كل الخطط التدريبية، والتي يتم تنفيذها طبقًا لحاجة العمل وطبقا للخطط الموضوعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بالقابضة، وذلك من أجل رفع كفاءة العاملين داخل الشركة، وتوفير سبل الحماية الكاملة طبقا للإجراءات العالمية المتبعة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.