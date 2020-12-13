شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وحدة مطافئ على مساحة 150 مترًا بقرية السلام غربي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غربي الأقصر، إنه تم تسليم قطعة أرض فضاء أملاك دولة بقرية السلام مساحة ١٥٠م٢ مخصصة لإنشاء وحدة مطافي قرية السلام إلى جهاز التعمير والإسكان، كما تم تسليم الموقع إلى مقاول العملية وتم البدء في أعمال الحفر.

وأفاد «عاشور» بأنه من المقرر أن يتم استلام الموقع بعد إنهاء كل الأعمال قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأضاف أن ذلك على ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة المستمرة للمشروعات القومية، والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الحكومية المعنية لإنشاء المواقع لتقديم خدمات إلى القرى والنجوع والتأكيد على استمرار دعمها بكل المرافق والخدمات الأساسية التي تساعد في تنمية القرى من كل الجوانب.