شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: صندوق التنمية المحلية يمول 1585 مشروعًا باستثمارات 17.8 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موافقة وزارة المالية على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القرى خلال الفترة الحالية للاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم استنفاذ مبلغ 15 مليون جنيه ميزانية الصندوق خلال العام المالي الحالي في الفترة من الأول من يوليو 2020 وحتى 30 نوفمبر 2020، لافتًا إلى أن وزارة المالية وافقت على إتاحة مبلغ 15.8 مليون جنيه من متحصلات وإيرادات الصندوق حتى يتمكن من تنفيذ أهدافه الاجتماعية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين بالقرى.

وكشف «شعراوي» عن مخاطبة وزارة التنمية المحلية لوزارة المالية لطلب زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين في القرى خاصة الأكثر احتياجًا بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا المبالغ التي يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق، مشيرا إلى أن هذه الزيادة المالية ستسهم في توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات، بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الوزير أن الصندوق أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القري والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.

وأوضح أن صندوق التنمية المحلية وافق حتى 30 نوفمبر الماضي على تمويل 1585 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض 14.8 مليون جنيه وبجملة استثمارات بلغت 17.8 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات الصندوق خلال تلك الفترة في الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

ولفت وزير التنمية المحلية أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق حتى 30 نوفمبر الماضي في تمويل المشروعات حيث نفذت 303 مشروعًا باستثمارات 4 ملايين جنيه، يليها محافظة المنيا بعدد مشروعات بلغ 258 مشروعًا بإجمالي استثمارات 2.2 مليون جنيه، والغربية بـ217 مشروعًا باستثمارات 1.9 مليون جنيه، ومحافظة سوهاج بـ213 مشروعاً باستثمارات 1.7 مليون جنيه ويليها محافظة الشرقية بـ135 مشروعًا باستثمارات 1.6 مليون جنيه.

وشدد «شعراوي» على أهمية دور الصندوق الهام والحيوى في دعم المرأة المعيلة خاصة في الريف والقرى الأكثر احتياجًا، حيث بلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة من الصندوق حتى 30 نوفمبر الماضى حوالى 69.9%.