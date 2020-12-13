شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الداخلية» توافق على تجنس 44 مواطنًا بجنسيات أجنبية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بالموافقة لـ 44 مواطن مصري بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وللاطلاع على نص القرار الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. «الداخلية» توافق على تجنس 44 مواطنًا بجنسيات أجنبية (التفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.