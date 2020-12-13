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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع إجراءات كورونا في مدارس القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، اليوم الأحد، طابور الصباح في مدرستي المهندس محمد أسامة عمارة الإعدادية المشتركة، بكفر تصفا الإعدادية بنات.
كما زار الفيومي عددا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وأكد على تطبيق الأدوار والمهام بما يضمن سلامة العملية التعليمية وسلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية رفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري وتطبيق التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة، مع تقليل الكثافات ومنع أي تجمعات للطلاب أو أي تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج.
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