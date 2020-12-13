شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل ولحام مواسير «غاز طبيعي» بطول 1080 مترا بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر ،عن توصيل لحام مواسير الغاز الطبيعي بطول ١٠٨٠م، وذلك استعدادا لعمل الدفع النفقي أسفل ترعة اصفون بعمق يصل إلى ٢٠م.

وأضاف انه من المقرر أن تقوم شركة غاز مصر بإنهاء التراخيص اللازمة من الري كما تم التنسيق أيضا مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة الثامنة، ومع الإدارة العامة لمرور الأقصر لعمل الدفع النفقي أسفل طريق مصر أسوان الزراعي .

وأفاد عاشور بأنه قد تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للبدء في العمل بالمشروع دون أي معوقات وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد الأسبوع قبل الماضي والذي ضم كافة الجهات المختصة والمعنية لمناقشة النواحي الفنية والتفاهم حول كيفية إنهاء مشاكل التعارضات مع المرافق المختلفة ومسار الغاز الطبيعي والوصلات الفرعية والمنزلة. يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية بنطاق المراكز والمدن.