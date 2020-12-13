شكرا لقرائتكم خبر عن إبعاد من البلاد ورفض وحرمان من الجنسية.. قرارات جديدة لـ«الداخلية» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية، بحرمان السيدة/ سباء حسين صالح، تحمل الجنسية اليمنية، من اكتساب الجنسية المصرية تبعاً لزوجها وذلك لدواع أمنية. كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار بإبعاد مواطنة نيجيرية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وشمل العدد أيضاً، رفض وزارة الداخلية طلب إياد حسين مواطن فلسطيني من اكتساب الجنسية المصرية تبعاً لوالده لدواع أمنية. الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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