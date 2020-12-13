شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوي بـ32 مقراً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن مقرات شركتى «we«وأورانج المتواجدة بالإدارات التعليمية، سلمت 6000 شريحة تابلت لطلاب الصف الاول الثانوى العام منذ الخميس الماضى وحتى الان، بمختلف الإدارات.

وأضاف «سعد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المديرية تستهدف تسليم 40 ألف شريحة تابلت حتى غدأً الاثنين، لتغطية احتياجات طلاب الصف الاول الثانوى العام، مشيراً إلى أنه جرى تخصيص 32 مقر لتسليم الشرائح بالإدارات الثمانية بواقع 4 مقرات بكل ادارة تعليمية، بينها مقران لكل شركة، وذلك منعا للتزاحم والتكدس.

وأشار إلى أن عملية التسليم تجرى وسط الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال ارتداء «القناع الطبى» الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي ومسافة الامان بين الحضور.

وأكد وكيل أول الوزارة على أن الامتحان التجريبى المقرر عقده الأربعاء المقبل، غير مرتبط بشريحة التابلت وبالتالى من حق أي طالب ان يتعامل من خلال شبكة انترنت أخرى دون الالتزام بشريحة الوزارة.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات تأتى في إطار منظومة التعليم الالكترونية الجديدة، والتى أقرتها الدولة منذ عامين تقريبا، حيث أصبح اعتماد الطالب على بنك المعرفة والمواقع التعليمية لتلقي المعلومة، بجانب شرح المدرس في الفصل، حيث يؤدى الطلاب.

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)

"تعليم الإسكندرية" تعلن تسليم 6000 شريحة تابلت لطلاب أولى ثانوى بـ 32 مقراً: نستهدف 40 ألف طالب (صور)