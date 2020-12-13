شكرا لقرائتكم خبر عن حالة عدم استقرار الطقس تبدأ اليوم حتى الأربعاء.. رياح مثيرة للرمال وأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد، بدء من اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 وحتى الأربعاء 16 ديسمبر 2020، حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر وحتى الأربعاء الموافق 16 ديسمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية طبقا للآتی:

الأحد 13 ديسمبر :

ارتفاع فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية .

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

نشاط رياح ورمال منارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية

- الأثنين 14 ديسمبر :

انخفاض فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود الى معدلاتها الطبيعية

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و الوجه البحرى وخليج العقبة .

نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

الثلاثاء 15 ديسمبر :

انخفاض الحر فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون اقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية .

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

الأربعاء 16 ديسمبر :

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية .

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء .

وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية طبقا للأتى .

الأحد 13 ديسمبر :

ارتفاع فى درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية يقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية .

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

الأثنين 14 ديسمبر:

انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود الى معدلاتها الطبيعية نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

الثلاثاء 15 ديسمبر :

انخفاض أخر فى درجات الحرارة لتكون اقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية .

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية

الأربعاء 16 ديسمبر :

أمطار متوسطة على بعض المناطق .