شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنشر صورا لأقمار صناعية تشير لارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لتكون منخفض جوى متعمق على سطح البحر الأبيض المتوسط، حيث يجذب كتلة هوائية جنوبية حارة تؤثر اليوم على كافة أنحاء البلاد تؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة وتنشط أحيانا مثيرة للرمال والاتربة يصاحبها انخفاض فى الرؤية الأفقية على شمال البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع تقدم المنخفض خلال اليوم تبدأ نسبة الرطوبة فى الزيادة تدريجيا بداية من غرب البلاد حيث يصاحبها سقوط أمطار على (مطروح والسلوم ) ويستمر المنخفض بالتقدم شرقا يصاحبها سقوط أمطار على كافة الانحاء الشمالية وتبقى الظاهرة المؤثرة معه نشاط الرياح المثير للرمال خلال اليوم وغدا.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يسود طقس حار على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة.