كورونا في 24 ساعة| الصحة تُعلن تفاصيل اللقاح الصيني وقواعد لحصول الموظفين على إجازات بسبب الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104710 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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صحيفة: حكومة البرازيل تعتزم تطعيم جميع المواطنين بلقاحات مضادة لكورونا



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