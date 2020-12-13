شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإصابة بفيروس الإيدز؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإصابة بالفيروس المسبب لمرض الإيدز وتضمنت منع مشاركة الإبر والسرنجات والالتزام بالسلوكيات والعلاقات الآمنة .

تعتبر جمهورية مصر العربية من الدول المعترف بها كدولة منخفضة الانتشار بين عامة السكان )0.02% (، مع بعض الأدلة على الأوبئة المركزة بين الفئات الأكثرعرضة مثل الشباب (من سن 15 إلى 49 عام) وهناك دراسة محلية قدرت ان مريض الايدز يكلف الدولة حوالي مليون جنيها في عمره كله، وبالرغم من ذلك، فإن هناك زيادة سنوية للحالات المكتشفة حديثًا بحوالي 25-35٪ كل عام على مدار السنوات العشر الماضية.

اتخذت الحكومة المصرية خطوة تاريخية منذ عام 2014 لتأمين العلاج لأفراد من خلال التمويل الحكومي ابتدا ًء من عام 2017 ، يتم تمويل برنامج العلاج المضاد للفيروسات (ART بالكامل محل ًيا من خلال التمويل الحكومي علاوة على ذلك ، اعتمدت وزارة الصحة والسكان نهج "الاختبار والعلاج" في توزيع العلاج منذ يوليو 2017 كجزء من التغطية الصحية الشاملة .