شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحقق فى فيديو لتلاميذ بكفرالشيخ يكنسون الفصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ، السبت، واقعة إجبار إدارة إحدى المدارس بإدارة سيدى سالم التعليمية، التلاميذ على كنس وتنظيف الفصول نظرًا لقلة العمالة- إلى التحقيق.

كان أحد النشطاء نشر «فيديو» للواقعة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك أثار استياء أولياء الأمور.

وقالت «كشك»، لـ«المصرى اليوم»، إنها أحالت الواقعة للتحقيق، وفى حالة التأكد من صحة الفيديو، سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المسؤولين بالإدارة التعليمية بسيدى سالم والمدرسة، مؤكدة أنها شكلت لجنة لفحص الواقعة، وسيتم بعد ذلك إحالة نتيجة ما تتوصل له للتحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من له دور فى هذا الموضوع، وشددت على رفضها الأمر وحرصها على التلاميذ.