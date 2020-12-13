شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح سيناوية بهدية «السيسى» لعروس العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة العريش سعادة غامرة بعد هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعروس المدينة سيدة ميزار عبد الله على - من أصحاب البصيرة - وزوجها أيمن رمضان سعيد، المبصر، والتى تمثلت فى توفير وحدة سكنية لهما، وأكد السيناوية أن «السيسى رئيس بدرجة إنسان».

وقالت العروس، لـ«المصرى اليوم»، إنها تشعر بسعادة غامرة لاستجابة الرئيس لمناشدتها وتوفير وحدة سكنية لها لتكون عشًا للزوجية، وأكدت أن الرئيس الإنسان والأب الحنون أدخل الفرحة فى قلبها، واستجابته لطلبها سريعا وتحقيق حلمها يدل على اهتمامه بأبنائه من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أنها «تحمد الله أن مصر لها رئيس مثل السيسى، فهو أب حنون لكل المصريين، وأب لكل أصحاب الهمم وخاصة أصحاب البصيرة، وأنها مطمئنة على مستقبل مصر وأبنائها لأنها فى يد أمينة وفى يد من يحافظ عليها، متمنية له موفور الصحة».

وأشارت إلى أنها تتمنى لقاء الرئيس وتوجيه الشكر له على تحقيق حلمها.

وقالت إنها من محافظة الفيوم وتقيم فى مدينة العريش، وولدت فاقدة للبصر، وتخرجت فى كلية التربية بالعريش، ووجهت التحية لأبيها الثانى الدكتور عبدالكريم الشاعر، مؤسس فريق أصحاب البصيرة على الدعم والتشجيع لها ولكل أصحاب البصيرة.

وقال زوجها، أيمن رمضان سعيد، إن العروس ابنة خاله، وهو يقيم فى محافظة الشرقية، وخلال زيارته للعريش، أكرمه الله بسيدة، والتى يرى أنها «وش السعد» عليه، مؤكدًا أنه سيعمل على إدخال الفرحة والسعادة دومًا على قلبها، وأنه يحب الرئيس كثيرًا، ويشكره على هديته لهما، وهى أجمل هدية لأنها من الرئيس.