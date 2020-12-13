شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. تفاصيل كسوف الشمس الكلى وحقيقة إظلام الأرض غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد غدا الاثنين، مع آخر ظواهر الكسوفات والخسوفات بعام 2020 ، حيث يشهد العالم كسوف كلى للشمس الاثنين 14 ديسمبر..
ينشر ”الخليج 365” تفاصيل كسوف الشمس الكلى المرتقب كما يلى :
- العالم سيشهد كسوفاً كلياً للشمس يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبــر 2020م
- الكسوف يأتى تزامنا مع نهاية شهر ربيع الآخر وعند اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1442هـ
- هذا الكسوف هو آخر ظاهرة من ظواهر الكسوف والخسوف خلال عام 2020م
- لن يمكن رؤيته في مصر ولا في المنطقة العربية.
- ما يتم ترويجة من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اظلام الأرض لمدة ثلاثة أيام هو كلام عار تماما من الصحة
- البعض استغل حدوث ظاهرة كسوف الشمس للترويج لمثل هذه الخرافات
- يمكن رؤية هذا الكسوف ككسوف جزئي في (أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا –أمريكا الجنوبية ماعدا الجزء الشمالي منها – أجزاء من أستراليا– المحيط الأطلسي– المحيط الهندي– جنوب المحيط الباسفيكي– جزر جالابوجوس – أجزاء من القارة القطبية الجنوبية).
- يُرى هذا الكسوف ككسوف كلي في (تيموكو، وفيلاريكا بتشيلي) حيث يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 90 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقتين وعشر ثوان.
- عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالى 103% من كامل قرص الشمس
- الكسوف يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وعشرين دقيقة تقريباً
- الكسوف الكلي التالي سيحدث في 4 ديسمبر 2021م.
- ظاهرة الكسوف الشمسي تفيد في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية (القمرية)
- يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أوالاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.
- سيشهد القرن الواحد والعشرين (بين عامي 2001-2100) 224 كسوفًا شمسيًا منهم 77 كسوفًاً جزئيًا و72 كسوفاً حلقياً و68 كسوفًاً كاملًاً و7 كسوفات مختلطة.
كانت هذه تفاصيل خبر لا يفوتك.. تفاصيل كسوف الشمس الكلى وحقيقة إظلام الأرض غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.