شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرب والصرف الصحى": السباكة الجديدة بدور العبادة توفر مياه من 40 إلى 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال شريف بازيد مسئول ملف القطع الموفرة بإدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcوالذى تقدمه الإعلامية ساره حازم انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان متمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شهرمايو من العام الجاري وستقوم بمقتضاه وزارة التنمية المحلية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير القطع الموفرة للمياه بدور العبادة من الكنائس والمساجد الاهلية وتتولى شركة المياه الاشراف الفني والتوعوي مشيرا الى ان قطع توفير المياه تعمل على توفير من 40 الى 70% مضيفا الى بالتعاون مع وزارة التنمية التنمية المحلية يتم العمل حاليا في جميع محافظات الجمهورية.

من جانب اخر كان الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف قد أكد أن ترشيد المياه مطلب شرعي في حالتي الوفرة والندرة على حد سواء، وأن ديننا الحنيف قد حثنا على ترشيد استخدام المياه حتى لو كنا على أنهار جارية لا ينقطع مددها ، وهو ما بيناه تفصيلا في كتاب نعمة الماء نحو استخدام رشيد للمياه ، وقد تم ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.