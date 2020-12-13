شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: عدم استقرار الأحوال الجوية لـ4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وترتفع درجة الحرارة، اليوم، على معظم الأنحاء لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط رياح ورمال على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وفيما يخص طقس الغد، فمن المتوقع أن يشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وخليج العقبة، ونشاط رياح ورمال على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وتشهد درجات الحرارة، بعد غد، انخفاضًا على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

ويشهد طقس الأربعاء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار من بُعد بهيئة الأرصاد، إن هذا الأسبوع يشهد تقلبات فى الأحوال الجوية، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوى متمركز فى غرب البحر المتوسط، ثم يبدأ فى التحرك تدريجيًا، ويتجه إلى السواحل الغربية بالبلاد.

وشهدت الإسكندرية، أمس، استقرارًا نسبيًا فى الطقس وسطوع الشمس، ما أدى إلى شعور المواطنين بأجواء دافئة عقب انتهاء «نوة قاسم»، وامتلأ كورنيش الإسكندرية بالمواطنين، الذين استغلوا الأجواء المشمسة للتنزه.