محافظة القاهرة تنقل 500 أسرة من عزبة الهجانة لمشروع أهالينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت أجهزة محافظة القاهرة 500 أسرة من سكان عزبة الهجانة شرق مدينة نصر، إلي مدينة أهالينا، والتى تقع منازلهم بمسار محور الوفاء والأمل أسفل خطوط الضغط العالى، ليتسلموا وحدات سكنية مجهزة ومؤثثة بالكامل. وفي إطار مشروع تنفيذ محور الوفاء والأمل لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذى يمر داخل عزبة الهجانة حتى طريق السويس تم استكمال أعمال الإزالات تحت إشراف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والعميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر. وتم نقل الأسر من منطقة عزبة الهجانة وجارى الاستكمال لتنفيذ المحور ولتسكينهم فى مدينة أهالينا بواسطة اتوبيسات توفرها المحافظة لنقل الأهالي وتسكينهم. وأشاد الأهالي بجهود الدولة في توفيرشقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة أهالينا المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة وجاري استكمال باقي الأسر.

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