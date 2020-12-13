شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل الاتفاق على تصنيع اللقاح الصينى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان إنه بالنسبة لتصنيع لقاح سينوفاك في مصر، فقد تم الانتهاء من الاتفاقية الخاصة بتصنيع اللقاح الحصول على الموافقات التشريعية ومراجعة خط الإنتاج.

وقالت مصادر بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع، وفقا لطلب خبراء من منظمة الصحة العالمية تم تجهيز كل ما يتعلق بمسألة تصنيع اللقاح في مصر وفعليا وصلوا وانتهوا إلى تقرير بقدرة خط الإنتاج المصرى على الإنتاج ، وتابعت: نحن حاليا فى مرحلة التفاوض مع الشركة الصينية لبدء التصنيع محليا.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر أول دولة إفريقية تقوم بتوفير اللقاح الخاص بكورونا، مشيرة إلى أنها ستكون مسئولة عن توفير اللقاح للمواطنين تباعا ولم يتم حاليا توفيره فى الصيدليات لكون الكميات التى تنتج فى العالم محدودة وأن الدولة ستكون هى المسئولة عن التوفير والصرف بحسب الأولوية.

وقالت وزارة الصحة، إن العالم فى جائحة كبيرة وسنوفر اللقاح فى المرحلة الأولى للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بصورة مجانية.

وأوضحت الوزارة، حول احتمالية فرض بعض الدول شرط التطعيم قبل السفر إليها: "سنخصص جزء من اللقاح للمسافرين حرصا على مصالح المواطنين" مشيرة إلى احتمالية فرض بعض الرسوم بالمثل كما فعلت مع شهادة تحليل الـ pcr للكشف عن كورونا قبل السفر.