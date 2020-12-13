شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطفلة ميرا بعد نقلها لمعهد ناصر لتلقى العلاج: شكراً سيادة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود إمام والد الطفلة ميرا البالغة من العمر 8 شهور، والتي تعاني من ثقب بين الآذينين والبطينين بالقلب، عن سعادته بالتدخل السريع من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وجه بسرعة نقل الطفلة لتلقى العلاج على نفقة الدولة، موجها الشكر للرئيس السيسى على تدخله لإنقاذ طفلته، قائلا" شكراً سيادة الرئيس".

وأضاف لـ ”الخليج 365” أن الطفلة تعاني من ذلك منذ ولادتها من هذا المرض، وذهب لكثير من الأطباء ولكن بدون فائدة الأمر الذي دفعه الاستغاثة بالرئيس السيسي الذى استجاب لشكواه وأمر بسرعة نقلها للمستشفى.

وأشار أنه تلقى اتصالات من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومكتب وزيرة الصحة، وتم إبلاغه بصدور قرار عاجل من الرئيس السيسي بنقل الطفلة لمعهد ناصر لإجراء العملية الجراحية اللازمة لها وفحصها فحصا شاملا على يد فريق من الأطباء، وبالفعل لم تمر ساعات قليلة حتى وصلت سيارة إسعاف مجهزة، وقامت بنقل الطفلة للقاهرة.

ونقلت منذ قليل سيارة إسعاف مجهزة الطفلة ميرا محمود أمام 8 شهور لمعهد ناصر بالقاهره لعلاجها على نفقة الدولة بعد صدور توجيهات عاجله من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقلها لمعهد ناصر لعلاجها والتي تعانى من ثقب بين الاذينين والبطينين بالقلب.ورافق الطفله والدها وفريق طبي مجهز لمتابعة حالتها الصحية

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة (ميرا .م.ا) بعد مناشدة ذويها للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الطفلة "ميرا" من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، مشيرًا إلى أنها تعاني من ثقب بين الاذينين والبطينين بالقلب.

وأضاف "مجاهد" أنه جارِ نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، حيث سيكون فى استقبالها فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لاجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة "ميرا" عن كثب وماسيتم تقدميه لها من خدمات طبية، مؤكدة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.