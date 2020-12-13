شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات: حققنا رغبات أهالى منطقة مثلث ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات أنه تم بناء جدار ثقة بين المواطن المصرى وصندوق تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أنه فى كل مرحلة من مراحل التطوير تخرج علينا العديد من الإشاعات.

وتابع أن سكان منطقة مثلث ماسيرو هم الذين سيقنطون بها بعد التطوير، ولابد من إعادة عقيدة المواطنة، وخاصة أن المواطن قد لاحظ حرص الدولة على تحقيق الأمن والآمان من خلال تسكينه بأماكن آمنة ولن يظلم أحد ممن كانوا يقطنون بمنطقة مثلث ماسيرو.

وتابع صديق خلال لقاء في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه في بداية شهر ديسمبر من العام المقبل سيكون تم الانتهاء من المشروع، وتبدأ مراحل التسكين، مشيرا إلى أن حل مشكلة مثلث ماسبيرو جاءت من ناحية الأهالي وكانت هناك عدد من الرغبات وتم العمل عليها وعلى الرغم من التكلفة الباهظة التي تكلفتها الدولة في بناء الأبراج بالمنطقة إلا أننا حرصنا على تحقيق رغبة الأهالى.