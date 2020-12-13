شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الصحراء يدعم المرأة البدوية ببطاريات للدجاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، توفير الدعم للمرأة البدوية بصحراء مطروح، من خلال توجيهات المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمرأة البدوية داخل المجتمعات المحلية.
وقدم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، بالتنسيق مع إدارة المرأة بالمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح على عدد كبير من بطاريات الدواجن، بالإضافة إلى أعلاف و50 دجاجة لكل سيدة، بعدد 20 سيدة بمراكز الدعم الفني المنتشرة من رأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني .
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